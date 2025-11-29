Roma-Napoli non solo per il primato: il big match ha numeri da capogiro

Sale l'attesa per Roma-Napoli, una sfida che raramente ha raggiunto livelli così elevati. Le due squadre si affrontano con almeno 25 punti ciascuna prima della 15ª giornata di Serie A, un traguardo mai raggiunto prima nella loro storia nella competizione. Il massimo precedente risale alla stagione 2015/16, quando le due formazioni arrivarono al 16º turno con un bottino simile, in un match terminato senza reti.
La Roma, in particolare, vive un momento di grande crescita. Dopo oltre un decennio, i giallorossi si trovano al primo posto solitario della Serie A, cosa che non accadeva dalla 10ª giornata della stagione 2015/16 sotto la guida di Rudi Garcia. In quell'occasione il Napoli era tra gli inseguitori, a soli due punti di distanza. Inoltre, la squadra capitolina ha la possibilità di raggiungere la doppia cifra di vittorie nelle prime 13 gare stagionali per la prima volta dal campionato 2017/18, come evidenzia Opta.