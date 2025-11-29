Politano titolare o no: il grande dubbio di Conte verso Roma-Napoli L'allenatore deve scegliere se confermare il tridente con Neres e Lang alle spalle di Hojlund

Per il big match di domani sera tra Roma e Napoli Conte non apporterà grandi modifiche al nuovo Napoli delle ultime uscite, ma resta un nodo da sciogliere nella formazione, incentrato su Politano. Dopo due gare iniziate dalla panchina, l'esterno offensivo è ancora in forse. Pur essendo riluttante a smantellare il tridente recentemente consolidato, Conte sta valutando l'opzione di schierare Politano sulla destra, spostando Neres a sinistra al posto di Lang. Questo potrebbe garantire maggiore equilibrio sulla corsia destra grazie all'italiano, anche se nelle ultime prestazioni il brasiliano, nel suo ruolo naturale sulla destra con tendenza ad accentrarsi verso l'attacco, si è dimostrato travolgente e ormai imprescindibile nello schema del Napoli impostato con il 3-4-2-1.

Anche Lang, nonostante le sue peculiarità diverse, ha fornito segnali incoraggianti che potrebbero convincere Conte a confermarlo all'Olimpico. C'è inoltre una possibilità più remota ma comunque presente: optare per un tridente leggero per smuovere la linea difensiva a tre di Gasperini ed evitare scontri fisici diretti, utilizzando un attacco più mobile con Neres come falso nove. Questa scelta potrebbe anche offrire un po' di riposo iniziale a Hojlund, apparso non in perfette condizioni dopo gli impegni con la nazionale.

