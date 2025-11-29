Sold out all'Olimpico per Roma-Napoli: circa 1500 i tifosi napoletani Stadio vietato ai supporters residenti in Campania

Cresce l'attesa a Roma per l'imperdibile confronto con il Napoli. È una di quelle serate che ogni tifoso sogna, un appuntamento da vivere a ogni costo. Non sorprende, dunque, che lo Stadio Olimpico abbia registrato l'ennesimo sold out, con circa 64.000 presenze attese sugli spalti.

Tra questi figurano anche i circa 1.500 tifosi che occuperanno il piccolo settore riservato agli ospiti. Tuttavia, come accade ormai regolarmente per questa partita, sia a Roma che a Napoli, l’accesso sarà vietato ai residenti in Campania. Per garantire il rispetto della normativa, domani sera ai tornelli sarà necessario presentare un documento d’identità che attesti anche la residenza.

