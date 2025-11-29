Gilmour ha deciso: si opera per la pubalgia. Lunedì l'intervento a Londra Tempi lunghi per il centrocampista scozzese. Rientro tra circa 50 giorni. La nota del Napoli

È ormai ufficiale: Billy Gilmour dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per porre rimedio alla pubalgia che lo tormenta da alcune settimane. Il centrocampista scozzese del Napoli sarà operato la settimana prossima, come confermato dal comunicato ufficiale diffuso dal club partenopeo. "Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro". Successivamente all'intervento saranno noti i tempi di recupero, che con molta probabilità potrebbero posticipare il rientro in campo dell'azzurro fino al 2026. I tempi sono stimati su circa 45-50 giorni.

Il centrocampista scozzese è sceso in campo per l'ultima volta durante il match terminato 0-0 contro il Como il 1° novembre, giocatosi allo stadio Maradona. In quella gara, Gilmour è stato schierato titolare da Conte, ma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco già nel corso del primo tempo. Per quanto riguarda i tempi di recupero, una valutazione più precisa sarà possibile solo successivamente all'intervento chirurgico al quale Gilmour dovrà sottoporsi. Tuttavia, una prima ipotesi indica che il giocatore potrebbe rientrare in squadra tra circa 45 giorni, ovvero un mese e mezzo. L'operazione è stata fissata per lunedì 1° dicembre, il che lascia supporre che Gilmour potrebbe essere nuovamente disponibile per la partita Napoli-Sassuolo, in programma il 17 gennaio.

