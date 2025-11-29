IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il fine e il mezzo E' piuttosto discutibile la questione dell'utilizzo di un numero adeguato di under 23.

Nel calcio italiano accadono cose spesso incomprensibili. Ne è testimonianza una ventilata procedura di infrazione a carico di sei club di serie A, tra cui il Napoli. A fare buona compagnia alla società azzurra ci sono: Atalanta, Lazio, Fiorentina, Torino e Genoa. La questione è un po' complessa e mirerebbe a colpire quelle squadre che non rapportano i loro bilanci a un numero adeguato di calciatori under 23, rigorosamente però solo se eleggibili per la nazionale italiana. La pena è il blocco del calciomercato, a partire da quello invernale che si approssima. Quando il (buon) fine non giustifica il (cattivo) mezzo.