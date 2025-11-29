Il Napoli prova l'operazione sorpasso sul campo della capolista Roma Gli azzurri esame definitivo dopo le vittorie con l'Atalanta e in Champions League

Vigilia silenziosa in attesa del big match di domani sera alle 20.45 all'Olimpico. Gli allenatori di Roma e Napoli non parleranno dopo gli impegni europei in settimana. Toccherà direttamente al campo dire la verità sul primo posto in classifica. Giallorossi avanti di due punti rispetto ai partenopei, che con una vittoria e aspettando Milan-Lazio, potrebbero riprendersi il primo posto solitario. Sogna la Roma, che vincendo contro il Napoli potrebbe tentare la prima fuga stagionale da autentica rivelazione di questa prima parte di campionato.

Gli azzurri sono reduci da due vittorie convincenti, contro Atalanta in Serie A e Qarabag in Champions, e con il nuovo modulo hanno messo alle spalle le difficoltà del recente passato. Conte ha riscoperto la coppia Neres e Lang, e proprio questo sarebbe il dubbio della vigilia. Politano non gioca titolare da due partite e si candida per un posto: la scelta sarebbe di escludere Lang, confermando Neres e Hojlund, ma non si esclude una sorprendente soluzione con il brasiliano centravanti e Politano e Lang alle sue spalle. Non ci sarà l'infortunato Gutierrez, con Olivera confermato a sinistra, mentre Spinazzola recupererà per la panchina.