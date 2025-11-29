Il Napoli con le ali anche a Roma: Conte conferma il modulo della svolta Si aspetta il ritorno al gol di Hojlund, che in Serie A non segna da quasi due mesi

Il Napoli deve dimostrare di aver messo davvero la crisi alle spalle: il nuovo modulo, un 3-4-2-1 che ha reso più offensivo il gioco degli azzurri, ha dato risposte convincenti. Soprattutto nel tridente mosso da Lang e Neres, con la fantasia del brasiliano che ha inciso nelle vittorie contro Atalanta e Qarabag. Suoi i gol di sette giorni fa contro i nerazzurri, con pure Lang a segno. Mentre in Champions ci ha pensato il solito McTominay, con una rete e un autogol procurato. All'appello manca Rasmus Hojlund, che pur essendo intoccabile in attacco non segna in campionato dallo scorso 5 ottobre, in casa contro il Genoa.

Un'astinenza di quasi due mesi che comincia a preoccupare: l'errore dal dischetto martedì in Coppa, il primo nella sua carriera, non deve rappresentare un campanello d'allarme, ma il danese ha bisogno del gol. Tuttavia Conte potrebbe optare per una sua esclusione domani sera all'Olimpico contro la Roma. Nel big match che deciderà il primo posto non si esclude di vedere Neres centravanti con Lang e Politano alle sue spalle. Una scelta che potrebbe pesare sul morale di Hojlund, che vede Lukaku vicino al rientro e ha bisogno di un gol per tenersi stretto l'attacco del Napoli.