IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dietro l'angolo La narrazione su Antonio Conte è falsa e fuorviante

La narrazione di un Antonio Conte geniale - il nuovo Pico della Mirandola - oppure filosofico - né più né meno di Immanuel Kant - se non addirittura ascetico, quasi santo - un moderno San Paolo sulla via di Damasco (anche se era Torino) - è ormai talmente fuorviante da essere di fatto falsa.

Il tecnico leccese è tornato a casa sua in Piemonte dopo la ignominiosa sconfitta di Bologna e vi ha trovato la moglie e la figlia, che tra una coccola, un manicaretto e un rimprovero devono averlo messo davanti al fatto compiuto: il Napoli non lo si trova dietro l'angolo e (talvolta) prima di criticare gli altri si dovrebbe valutare sé stessi.