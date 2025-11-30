Primo posto al Milan, ma Roma-Napoli resta la sfida per il vertice Solo momentaneo il primato solitario ottenuto dalla squadra di Allegri, che ieri ha battuto la Lazio

Per ora il primo posto se lo è preso il Milan, che ieri ha battuto la Lazio a San Siro e si è messo in testa alla classifica: ma solo momentaneamente, perché Roma-Napoli delle 20.45 all'Olimpico rimane uno scontro al vertice. I giallorossi di Gasperini possono tornare da soli al comando, mentre il Napoli ha la possibilità di scavalcarli e di mettersi in vetta assieme ai rossoneri, ormai a pieno titolo in corsa per lo scudetto. Una sfida suggestiva, che riempirà lo stadio della Capitale con oltre 64mila spettatori. Circa 1.500 i tifosi del Napoli, nonostante il divieto per i residenti in Campania.

Allerta massima dal punto di vista dell'ordine pubblico, con un match giudicato ad alto rischio nonostante le restrizioni. Per quanto riguarda il campo, Conte dovrebbe confermare la formazione che martedì ha battuto il Qarabag in Champions League, con Politano - dunque - ancora fuori. Rientra Spinazzola, ma solo per la panchina. Undici, quindi, composto da Milinkovic-Savic tra i pali, Di Lorenzo esterno destro. Terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, con Olivera a sinistra. A centrocampo Lobotka e McTominay, con Neres e Lang dietro la prima punta Hojlund. Fuori, oltre Meret, Anguissa, Lukaku e De Bruyne, Gutierrez e Gilmour, che domani si opererà a Londra per la pubalgia.