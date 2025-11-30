Manna: "Insigne? Non ci interessa. Mercato, coglieremo eventuali opportunità" Il ds spegne le voci di un ritorno dell'esterno, svincolato da mesi

Nel pre-partita di Roma-Napoli, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN. Alla domanda su un possibile ritorno di Lorenzo Insigne e sul rallentamento della trattativa con la Lazio che potrebbe lasciare intravedere un coinvolgimento del Napoli, Manna ha smentito ogni ipotesi. Ha spiegato che il nome di Insigne «È stato considerato nei mesi estivi, durante la costruzione della squadra, ma che attualmente il club ritiene di essere coperto in quel ruolo, come dimostrato dalle scelte del tecnico». Ha elogiato Insigne definendolo un grande campione e un tifoso del Napoli, augurandogli il meglio, ma ha sottolineato che al momento non c'è l'intenzione di puntare su di lui.

Per quanto riguarda il mercato invernale di gennaio, Manna ha ammesso che la squadra soffre un po' di carenza numerica a centrocampo, confermando che si tratta di un dato oggettivo. Tuttavia, ha evitato di soffermarsi troppo sulle operazioni di mercato, «per non sminuire il lavoro svolto dal tecnico e dai giocatori». Ha riconosciuto le difficoltà legate ad alcune assenze importanti ma ha sottolineato che i risultati ottenuti finora sono stati eccellenti, posizionando il Napoli in una classifica significativa. Sul possibile intervento sul mercato, Manna ha assicurato che il club rimane vigile e pronto a valutare ogni opportunità che si presenti per rafforzare la squadra.

