Il Napoli supera la Roma con un risultato di 1-0 nel big match della 13ª giornata di Serie A, tornando così al comando della classifica. Dopo la vittoria nel derby all'Olimpico, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis celebra il successo con un post condiviso sul suo profilo X: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!".
De Laurentiis: "Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero"
Il presidente del Napoli esulta su "X" dopo la vittoria in casa della Roma
