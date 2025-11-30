Conte: "Dobbiamo continuare a tenere l'elmetto in testa" Dopo la vittoria in casa della Roma l'allenatore del Napoli chiede di tenere alta la guardia

Antonio Conte, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria nello scontro diretto contro la Roma: "In Inghilterra la pausa è una cosa usuale, al Chelsea non la chiedevo ma me la davano di diritto e d'ora in avanti la farò sempre anche perché ho uno staff molto bravo. Dare una boccata d'ossigeno a me e alla mia famiglia, ma anche a chi rimane a Castel Volturno, è una cosa positiva".

Cosa sta facendo la differenza in questo momento?

"Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice. La Roma è una ottima squadra, sono contento. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l'avversario dritto negli occhi dall'inizio e lo hanno fatto. Detto questo, viviamo un momento di grande difficoltà per la indisponibilità dei giocatori che durerà ancora un po'. Non sono preoccupato, però spero che non accada qualcosa a questi giocatori che abbiamo. Nelle defezioni anche per tanto tempo la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo cambiato sistema di gioco, tornando a quando sono arrivato per una questione numerica. Non potevamo fare in maniera diversa, dietro a Lobotka e McTominay abbiamo un jolly come Elmas e un ragazzo promettente del vivaio come Vergara che dovrà giocare perché ho bisogno di avere un'altra opzione in caso di altri infortuni di centrocampisti. I ragazzi stanno dimostrando che hanno entusiasmo, voglia e determinazione questo non dobbiamo smarrirlo mai perché l'anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto".

De Laurentiis ha parlato di lei come di un grande condottiero

"Sono veramente contento, per noi è un momento da elmetto: mantenerci con questo standard è qualcosa di incredibile. Dovremo fare di necessità virtù per un bel po', dobbiamo andare avanti uniti superando le difficoltà. Abbiamo mandato un messaggio a noi, se vogliamo possiamo".

Come definiresti il lavoro di allenatore?

"Difficile trovare un aggettivo, sicuramente non lo consiglierei a un amico ma a un nemico sì: è il mestiere più sconsigliato del mondo".