David Neres, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro la Roma, in cui è stato lui a decidere la partita grazie al gol segnato nel primo tempo. Ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle recenti voci: "Io tornato? Non sono mai andato via, sono sempre rimasto qui. Siamo campioni d'Italia e dobbiamo dimostrarlo attraverso le nostre prestazioni". Per quanto riguarda la particolare esultanza dopo il gol, Neres ha commentato con un certo divertimento: "Non saprei dire esattamente che animale fosse, non sono abituato a segnare molto nella mia carriera e mi piace inventare qualcosa di nuovo ogni volta".
Neres: "Sono tornato? Veramente non me ne sono mai andato"
L'attaccante brasiliano: "Vogliamo ripeterci dopo lo scorso anno, ma pensiamo gara dopo gara"
