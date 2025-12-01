Mercoledì torna la Coppa Italia: Napoli-Cagliari sarà trasmessa anche in chiaro Gli azzurri esordiranno nel torneo con gli ottavi di finale a gara unica

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari è programmata per mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'incontro valido per gli ottavi di finale sarà trasmesso in esclusiva su Italia 1, offrendo la possibilità ai tifosi del Napoli di seguirlo in chiaro. Mediaset detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite della Coppa Italia 2025/26, compresa questa