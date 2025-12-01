Lukaku prova il rientro: potrebbe essere tra i convocati per la Juventus L'attaccante spera di essere in panchina domenica al "Maradona"

Romelu Lukaku potrebbe essere tra i convocati per la sfida Napoli-Juventus in programma domenica 7 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona. Sta iniziando una settimana cruciale per il Napoli, con la possibilità di riabbracciare finalmente Romelu Lukaku. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Conte potrà includere Big Rom nella lista dei giocatori disponibili per affrontare la Juventus guidata da Spalletti nella sfida serale al Maradona. Si attende soltanto il suo pieno rientro in gruppo, dopodiché sarà nuovamente a disposizione del tecnico. C’è ottimismo sulla sua presenza contro la Juve, ma la conferma arriverà presto. In ogni caso, il suo reinserimento in campo sarà graduale. Ormai ci siamo: il ritorno di Big Rom è sempre più vicino.

