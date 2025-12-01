De Laurentiis: "Questo Napoli è più forte dell'anno scorso" Il presidente del Napoli al Gran Gala del Calcio Aic: "Faremo un grande campionato"

C'è una forte impronta del Napoli tra i candidati ai premi del Gran Galà del Calcio 2025. Non poteva certamente mancare il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha preso parte alla cerimonia e rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il presidente azzurro ha esordito commentando la vittoria del Napoli sul campo della Roma, affrontando anche tematiche più ampie: "Quando si verificano tanti infortuni, è naturale che ci sia un momento di sconforto, il quale può influenzare l'atmosfera nello spogliatoio. Alcune partite, poi, non vengono interpretate al meglio. Non bisogna però sottovalutare squadre come il Bologna, che è un grande team guidato da un allenatore eccezionale. Ricordo di aver fatto personalmente i complimenti a Italiano quando ci sconfisse con lo Spezia. Ho sempre nutrito un profondo rispetto per lui e riconosco il suo straordinario percorso professionale".

Passando all’analisi della stagione del Napoli, De Laurentiis ha aggiunto: "Credo fermamente che questo Napoli sia più forte di quello dell’anno scorso. I nuovi innesti necessitano di tempo per legarsi emotivamente alla maglia, ma proprio attraverso queste difficoltà hanno avuto l'opportunità di dimostrare il loro valore. Sono convinto che continueremo a fare un grande campionato. Tuttavia, va ricordato che siamo venti squadre e il rispetto verso le altre è essenziale. Sarà una competizione bellissima, e siamo tutti in corsa".

Alla domanda su quale dei due scudetti vinti negli ultimi due anni abbia regalato più emozioni, il presidente ha risposto con riflessioni profonde: "Le emozioni, per loro natura, non possono essere misurate o paragonate. Si vivono nell’istante. Spesso si confonde l’emozione con l’amore, ma quest’ultimo è un momento di perfezione raggiungibile da pochi e richiede molto impegno, rispetto e sacrificio nel lavoro, purché venga svolto con passione". Infine, De Laurentiis si è soffermato sulla figura di David Neres, match-winner contro la Roma: "Era con noi anche l’anno scorso ma, avendo solo una competizione da affrontare, non era semplice dare spazio a tutti. Quest’anno, con gli impegni distribuiti su più fronti, molti giocatori hanno la possibilità di emergere e mettere in mostra le loro capacità. Neres ha già segnato più gol rispetto alla scorsa stagione e siamo solo agli inizi".

