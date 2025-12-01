Giro d'Italia: tappa Napoli con omaggio a Bagnoli e all'America's Cup Tappa il 14 maggio con partenza da Paestum

Per il quinto anno consecutivo il Giro d'Italia farà tappa a Napoli. La data è il 14 maggio 2026, giorno della sesta tappa della 109esima edizione del Giro: la tappa partirà da Paestum, nel Salernitano, per raggiungere Napoli dopo aver attraversato l'area vesuviana interna, Nola e Caivano. Nel capoluogo partenopeo la corsa passerà per Bagnoli e l'area di Coroglio, che nel 2027 ospiteranno l'America's Cup di vela, lambirà il borgo di Marechiaro e il Parco archeologico di Pausilypon per arrivare, come ormai da tradizione, sul lungomare Caracciolo con l'arrivo per i velocisti sullo sfondo di Castel dell'Ovo.

"Napoli sta diventando sempre più centrale nel Mediterraneo e si vede in tutti i campi, anche nello sport", dichiara il sindaco Gaetano Manfredi. "Quella tra Napoli e il Giro d’Italia - aggiunge - è una storia d’amore che si perpetua. Qualche anno fa sarebbe stato impensabile che la Città Metropolitana potesse ospitare per 5 anni consecutivi un arrivo di tappa. L’organizzazione ha trovato nelle istituzioni napoletane interlocutori seri e appassionati. Il Giro d’Italia è un potentissimo strumento di valorizzazione territoriale, e ha un’enorme copertura internazionale in termini di visibilità tv e digital. Mandare le immagini delle nostre bellezze in tutto il pianeta si sta rivelando un grande volano sotto il profilo turistico, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: Napoli e la sua area metropolitana sono diventate una delle mete più ambite a livello internazionale. Il prossimo anno, poi, l’impatto sarà ancora maggiore, con l’accoppiata Giro-Coppa America. Napoli è tornata al posto che merita"