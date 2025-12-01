Conte premiato come miglior allenatore: "L'obiettivo è difendere lo scudetto" Il Napoli ha trionfato al Gran Cala del calcio organizzato dall'Aic a Milano

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha condiviso alcune riflessioni durante il Gran Galà del Calcio 2025. Ha sottolineato come "lo scudetto conquistato nella passata stagione sia stato il frutto di una lotta durissima, ottenuto con determinazione e straordinario impegno". Ha spiegato come fosse necessario superare una squadra estremamente forte e piena di campioni come l'Inter. "Il gruppo, mantenendo concentrazione e sfruttando anche il dispendio d'energie dell'Inter in Champions League, ha saputo restare in corsa. Grazie a questo, è cresciuta la convinzione di poter riuscire in qualcosa di speciale, e i giocatori sono stati eccezionali nel renderlo possibile". Parlando del campionato in corso, Conte ha evidenziato l'estrema competitività della competizione.

"Dopo tredici giornate, risulta difficile delineare una classifica definita, con tante squadre di alto livello che si contendono le prime posizioni. L'obiettivo del Napoli rimane difendere il titolo, ma il mister ammette quanto sia complicato farlo contro avversarie ben attrezzate e molto competitive. Alla fine, vincerà chi saprà dimostrarsi migliore". Infine, ha accennato all'importanza di trascorrere del tempo con la famiglia, sottolineando il valore di quei momenti dedicati agli affetti nel mezzo della pressione della stagione calcistica.

