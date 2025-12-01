Gran Gala Aic: Rrahmani miglior difensore, McTominay miglior centrocampista Trionfo degli azzurri nelle premiazioni per la scorsa stagione

Ecco i trionfatori del Gran Galà del Calcio, dai vertici societari ai protagonisti sul campo. Il Gran Galà del Calcio è l’evento che celebra i momenti più significativi e le figure di spicco della stagione appena conclusa, una vera e propria festa in onore del talento calcistico. Per la stagione 2024/2025, sono stati conferiti riconoscimenti in diverse categorie: il gol più bello, la società dell’anno, il miglior Presidente, il miglior allenatore, la formazione ideale e, a coronamento della serata, il premio per il miglior calciatore della stagione. Organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, l’assegnazione dei premi avviene attraverso il voto diretto dei protagonisti del pallone. Ecco l’elenco completo dei vincitori.

Tutti i premiati al Gran Galà del Calcio

Miglior Gol: Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia

Miglior Allenatore: Antonio Conte (Napoli)

Miglior Società: SSC Napoli

Miglior Presidente: Aurelio De Laurentiis (Napoli)

Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma)

Migliori Difensori: Denzel Dumfries (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Amir Rrahmani (Napoli), Federico Dimarco (Inter)

Migliori Centrocampisti: Tijjani Reijnders (Milan), Niccolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli)

Migliori Attaccanti: Matteo Retegui (Atalanta), Moise Kean (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter)

Miglior Giocatore della stagione: Scott McTominay (Napoli)