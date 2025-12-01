Gilmour operato per la pubalgia: operazione perfettamente riuscita La nota del Napoli dopo l'intervento a Londra del centrocampista

Billy Gilmour è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la pubalgia che lo aveva costretto ai box sin dal 1° novembre. Dopo un mese di tentativi, il club e lo staff medico hanno deciso di optare per l'operazione, abbandonando l'idea della terapia conservativa. Per il centrocampista scozzese si prevede un periodo di recupero di circa due mesi. Si tratta di un infortunio significativo che si aggiunge a quelli già subiti da Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa, aggravando ulteriormente la situazione a centrocampo e lasciando il Napoli in piena emergenza.

Di seguito la nota ufficiale della SSC Napoli: "Billy Gilmour oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra. L’intervento è stato eseguito dal prof. Ernst Schilders, esperto in questa tipologia di infortuni, assistito dal dott. Gennaro De Luca".