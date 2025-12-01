Manna: "Mercato di gennaio, ci faremo trovare pronti" Il ds del Napoli ha parlato al Gran Gala del calcio organizzato dell'Aic

"In questo momento parlare di mercato significherebbe sminuire il lavoro dell'allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti qualora dovessero presentarsi delle occasioni: stiamo lavorando su alcune situazioni e vedremo se ci saranno le possibilità". Lo ha dichiarato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ai microfoni di Sky Sport durante il Gran Galà del Calcio "De Bruyne ha un infortunio lungo: tornerà verso fine febbraio. Gilmour rientrerà a fine gennaio, Anguissa un po' prima. È ovvio che oggi abbiamo l'esigenza di un centrocampista". "Conte? Non si è mai lamentato: ha semplicemente detto che è difficile inserire nove giocatori. È complicato integrare l'ultimo arrivato in un contesto, e noi stiamo lavorando su questo. Il mister è stato fenomenale".