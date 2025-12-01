McTominay: "Napoli è un posto speciale, ho un rapporto unico con la città" Il centrocampista è stato premiato al Gran Gala organizzato dall'Aic come miglior calciatore

Scott McTominay è stato riconosciuto come il miglior calciatore della passata stagione durante il prestigioso Gran Galà del Calcio 2025. Il centrocampista del Napoli si aggiudica una doppia vittoria, essendo stato nominato anche MVP del campionato dalla Lega Serie A, grazie alle straordinarie prestazioni che hanno definito la stagione 2024/25. Con i suoi contributi determinanti, ha guidato la squadra alla conquista dello storico quarto Scudetto, cementando il suo ruolo da protagonista.

Sul palco dell'evento, McTominay ha condiviso le sue emozioni dopo aver ricevuto il premio, sottolineando il legame speciale con la città e il club: "È un'emozione indescrivibile, vincere questo riconoscimento è qualcosa di davvero speciale. Voglio ringraziare tutti: squadra, staff e compagni. Per me, Napoli rappresenta un rapporto unico, un posto ricco di significati e bellezza. Scegliere Napoli è stata una decisione naturale, sono arrivato nel luogo perfetto".

