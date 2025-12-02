IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sotto gli occhi di tutti Ora tutti esaltano Conte ma sulle scelte del tecnico va detta la verità...

Ora tutti esaltano Antonio Conte. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis l'ha fatto nel post-partita di Roma, definendolo il "condottiero" di questa squadra, che ha ritrovato voglia e nerbo. Ma è propio questo il grande merito dell'allenatore salentino. Nessuno gli attribuisca virtù che non ha nelle scelte (obbligate) compiute. Le ali Neres e Lang sono state schierate solo a causa dell'infortunio di Spinazzola da una parte e del mezzo acciacco o, se preferite, del crollo fisico di Politano dall'altra. Per nessun altro motivo. Così ben vengano sinistri e collassi a rivelare verità che erano già sotto gli occhi di tutti.