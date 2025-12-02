Ora tutti esaltano Antonio Conte. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis l'ha fatto nel post-partita di Roma, definendolo il "condottiero" di questa squadra, che ha ritrovato voglia e nerbo. Ma è propio questo il grande merito dell'allenatore salentino. Nessuno gli attribuisca virtù che non ha nelle scelte (obbligate) compiute. Le ali Neres e Lang sono state schierate solo a causa dell'infortunio di Spinazzola da una parte e del mezzo acciacco o, se preferite, del crollo fisico di Politano dall'altra. Per nessun altro motivo. Così ben vengano sinistri e collassi a rivelare verità che erano già sotto gli occhi di tutti.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sotto gli occhi di tutti
Ora tutti esaltano Conte ma sulle scelte del tecnico va detta la verità...
Napoli.