De Laurentiis sprona il Napoli, che si prepara al debutto in Coppa Italia

Il presidente rilancia le ambizioni scudetto, mentre Conte prepara il turnover per il Cagliari

Napoli.  

"Questo Napoli è più forte dell'anno scorso". Il messaggio del presidente De Laurentiis è forte e chiaro: arrivato dal Gran Gala del Calcio, organizzato dall'Associazione Calciatori, e che ieri a Milano ha premiato i migliori della scorsa stagione. Il Napoli ha fatto il pieno, con i premi al club, all'allenatore Conte e ai calciatori Rrahmani e McTominay. De Laurentiis il capofila della mini delegazione che è volata in Lombardia con un blitz per ricevere i prestigiosi riconoscimenti. "I tanti infortuni hanno portato un po' di sconforto, ma è normale che possa succedere", ha spiegato il presidente nel riassumere la crisi del post Bologna, oggi svanita col cambio modulo e una ritrovata compattezza.

Ma per il Napoli oggi è già giorno di vigilia: si torna - infatti - in campo già domani. Inizia la Coppa Italia con gli ottavi di finale: alle 18 al "Maradona" arriva il Cagliari. Gara secca, che Conte affiderà alle seconde linee nonostante i tanti assenti. Difficile prevedere la formazione, ma sembra certo l'impiego di Vergara e Elmas a centrocampo. Squalificato Marianucci in difesa, giocherà Juan Jesus con due tra Buongiorno, Rrahmani e Beukema. Milinkovic-Savic tra i pali, con Mazzocchi pronto a destra, mentre Spinazzola potrebbe partire titolare sulla sinistra. In avanti Lucca, con dietro Politano e Lang. 

