IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Uno contro uno Conte ha smesso i suoi abiti da manicheo e ha indossato quelli da stratega sapiente e visionario...

Nonostante le mie puntualizzazioni e i miei distinguo, la vittoria del Napoli ha un nome e un cognome soli e sono quelli di Antonio Conte. Due grandi cose ha fatto. Ha (non so come) ricompattato lo spogliatoio, facendo degli 11 dispersi di Bologna 11 soldati coordinati e uniti. Ma quella partita ha detto anche un'altra cosa, ed è che l'allenatore salentino ha smesso i suoi abiti da manicheo e ha indossato quelli da stratega sapiente e visionario, come fino a oggi in Italia si era visto solo con Gian Piero Gasperini. Ecco Conte ha fatto il Gasperini, con quella mossa dell'uno contro uno fin sotto la doccia.