Napoli-Cagliari, i tifosi non snobbano la Coppa Italia: in 45mila a Fuorigrotta Notevole affluenza di pubblico al "Maradona" nonostante la partita alle ore 18 di un giorno feriale

I tifosi rispondono in massa anche per la Coppa Italia, con una presenza stimata di 45mila spettatori. All’orizzonte si profila un match emozionante contro la Juventus di Luciano Spalletti, l’allenatore del terzo scudetto, che farà ritorno al Maradona da avversario. La sfida di domenica sera catalizzerà l’attenzione, ma intanto l’interesse è già alto per l’impegno odierno. Oggi pomeriggio, sempre a Fuorigrotta, il Napoli affronta il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia (calcio d’inizio alle 18, arbitra Sacchi di Macerata), in un’atmosfera che si preannuncia spettacolare.

Il pubblico sembra deciso a dare valore a una competizione che negli ultimi anni non ha portato molta fortuna agli azzurri. Nemmeno la possibilità di seguire la partita in chiaro su Italia Uno ha scalfito l’entusiasmo dei tifosi, determinati a riempire il Maradona. La prevendita, inclusi gli abbonamenti, ha superato ampiamente la soglia delle 45mila presenze, un risultato notevole considerando che si tratta di una gara infrasettimanale.

