Tabù Conte: non ha mai vinto la Coppa Italia L'allenatore del Napoli ha vinto il trofeo nazionale soltanto in Inghilterra col Chelsea

Per Antonio Conte c'è ancora un tabù da abbattere: la Coppa Italia. Questo trofeo, infatti, rappresenta l'unico titolo italiano che manca nella sua carriera da allenatore. Attualmente alla guida del Napoli, Conte sembra determinato a puntare su un ampio turnover nella sfida contro il Cagliari in Coppa Italia. L'allenatore, che ha scritto la storia vincendo cinque scudetti con tre club diversi, un'impresa unica nel panorama calcistico italiano, è però riuscito a conquistare la coppa nazionale solo in Inghilterra, ai tempi del Chelsea. Durante la sua esperienza con la Juventus, sfiorò il traguardo, ma perse una finale memorabile contro il Napoli nell'anno del record di punti in Serie A. Trionfare oggi alla guida degli azzurri avrebbe un valore decisamente speciale.

