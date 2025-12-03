Conte lancia Lucca titolare e aspetta un segnale dall'attaccante L'ex Udinese sta facendo fatica, anche perché sta trovando spazio. Col Cagliari la sua occasione

Napoli-Cagliari rappresenta una grande opportunità per Lorenzo Lucca. L’attaccante partirà titolare nella sfida di Coppa Italia contro i sardi, e le aspettative sono alte: tutti sperano di vederlo finalmente brillare in maglia azzurra, magari con una prestazione da protagonista che possa ridargli fiducia e riscatto. Finora, la sua esperienza a Napoli è stata tutt’altro che semplice. Arrivato con l’idea di essere il vice Lukaku, non è riuscito a cogliere l’occasione dopo l’infortunio del belga. L’arrivo di Hojlund, poi, lo ha progressivamente spinto ai margini del progetto.

Il bilancio parla chiaro: un solo gol in quindici presenze complessive, arrivato contro il Pisa, la squadra con cui aveva raggiunto i riflettori del grande calcio dopo una stagione straordinaria in Serie B. Per il resto, troppe opportunità sprecate, prestazioni deludenti e persino un’espulsione per proteste nella serata da dimenticare di Eindhoven, che è costata cara agli azzurri. I tifosi napoletani si aspettano ora una reazione decisa da Lucca, un giocatore che finora sembra aver sofferto enormemente il peso delle alte aspettative e della pressione che accompagna la piazza partenopea.

