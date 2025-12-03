Napoli-Cagliari, otto cambi nel super turnover di Conte: la probabile formazione Spinazzola pronto al rientro da titolare, spazio ai giovani Ambrosino e Vergara. Gioca Mazzocchi

Il Napoli si prepara ad affrontare oggi il Cagliari in Coppa Italia, apportando ben otto cambi rispetto alla formazione vista contro la Roma all’Olimpico. Rimarranno inizialmente in panchina giocatori chiave come Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Neres, Lang, Hojlund e, soprattutto, Lobotka e McTominay, gli unici autentici centrocampisti di ruolo nella rosa, quasi una specie protetta. Confermati tra i titolari Milinkovic in porta, Beukema e Olivera nella linea difensiva a tre, completata da Juan Jesus.

A destra, Mazzocchi esordirà dal primo minuto, mentre a sinistra Spinazzola tornerà titolare dopo essere rimasto fuori a Roma, reduce da un infortunio che lo aveva costretto a saltare quattro match. Nel cuore del centrocampo si schiereranno Elmas e Vergara, componendo una mediana del tutto inedita. In attacco spazio a Politano e al giovane Ambrosino, che agiranno a supporto di Lucca, formando un tridente offensivo dalle caratteristiche piuttosto innovative.



LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte