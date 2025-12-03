Milinkovic-Savic: "Gol preso per sfortuna. Felice di aver tirato bene il rigore" Il portiere del Napoli commenta la vittoria in Coppa Italia con il Cagliari

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha parlato con SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Cagliari, successo che ha permesso agli azzurri di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Ha commentato l'insolita serie di dieci rigori: "Non avevo mai vissuto una sfida così, l'importante è aver passato il turno". A proposito del suo tiro dagli undici metri, ha dichiarato: "L’importante è che sia entrato, il modo in cui l’ho calciato conta meno. Sicuramente meglio di lui", ha aggiunto con un sorriso, riferendosi scherzosamente a Buongiorno.

Alla domanda sull'allenamento per tirare i rigori, ha risposto: "No, mi preparo solo per pararli. Abbiamo ottimi rigoristi e non c’è bisogno di esercitarmi per calciarli". Parlando di eventuali cali di intensità da parte della squadra, ha minimizzato: "Non credo si sia trattato di un errore, ma di un episodio sfortunato. Un rimpallo può capitare. La vedo diversamente". Infine, sul prossimo incontro contro la Juventus ha detto: "Per me i tre punti sono tutto quello che conta".

