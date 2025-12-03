Buongiorno: "Il rigore decisivo era pesante. Importante andare avanti in Coppa" Il difensore del Napoli è stato decisivo nella lotteria per decidere gli ottavi di finale

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il successo ai rigori contro il Cagliari, risultato che ha permesso agli azzurri di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Ha commentato: "I rigori sono sempre impegnativi, ma siamo felici di aver superato il turno. Quanto pesa un pallone come quello dell'ultimo rigore? Sicuramente molto, ma mi sono avvicinato al dischetto deciso e senza pensarci troppo". Adesso arriva la Juventus in campionato. Quanto vi motiva questa qualificazione? "Ci dà di certo una grande spinta. Faremo del nostro meglio per prepararci con l'aiuto del mister nei prossimi giorni, dopo esserci riposati questa sera".

