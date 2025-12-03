Ambrosino: "Siamo contenti. Il mister tiene noi giovani in considerazione" L'attaccante del Napoli ha debuttato da titolare al "Maradona" in Coppa Italia col Cagliari

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli, ha partecipato alla conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori contro il Cagliari e l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Ha commentato: "Siamo molto soddisfatti della partita, sia per la nostra prestazione sia per il passaggio del turno. Ci tenevamo molto, sia noi giocatori che il mister. Ce l'abbiamo fatta, anche se non è stato semplice. Io e Antonio Vergara abbiamo disputato una buona gara. Cosa significa, da napoletano, giocare al Maradona? Per noi napoletani scendere in campo al Maradona è qualcosa di speciale. Sono davvero contento e spero che, con l'impegno che metterò, ci saranno altre occasioni".

Cosa vuol dire essere parte del Napoli? "Per noi giovani con meno esperienza è un grande motivo di orgoglio. Stare a contatto con persone e un allenatore di questo livello è solo un piacere e una grande opportunità. Hai giocato in attacco ma spostandoti a sinistra". Può essere una soluzione utile per te in futuro? "Non importa dove il mister deciderà di mettermi, darò sempre il massimo in qualsiasi ruolo. Che atmosfera si respira nello spogliatoio? Il mister tiene conto di tutti noi. Io, come Antonio Vergara, continueremo a dare il massimo in allenamento. Poi sarà sempre il mister a scegliere chi schierare in campo".

