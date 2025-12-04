Mercato di gennaio, Mainoo del Manchester United è il primo obiettivo Piace il centrocampista inglese, già vicino al Napoli la scorsa estate

Il Napoli continua la ricerca di un centrocampista per rafforzare la rosa, soprattutto in considerazione delle assenze per infortunio di De Bruyne e Anguissa. Il direttore sportivo Manna sta valutando diverse opzioni e, qualora si presentasse l'opportunità di aggiungere un giocatore di caratura internazionale, il club partenopeo sarebbe pronto a coglierla senza esitazioni. Un nome interessante è quello di Goretzka, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà a giugno.

Anche se al momento non sembrano esserci le condizioni ideali per concretizzare questa operazione, il Napoli resta vigile e pronto ad intervenire qualora si aprisse uno spiraglio. Tuttavia, l'alternativa più percorribile sembra essere quella che conduce a Mainoo del Manchester United. L'intenzione sarebbe di strutturare l'operazione con un prestito e un'opzione di riscatto. Il giocatore avrebbe già espresso la sua disponibilità, e probabilmente nel giro di un paio di settimane la situazione potrebbe delinearsi con maggiore chiarezza.

