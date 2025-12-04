Mercato di gennaio, Mainoo del Manchester United è il primo obiettivo

Il Napoli continua la ricerca di un centrocampista per rafforzare la rosa, soprattutto in considerazione delle assenze per infortunio di De Bruyne e Anguissa. Il direttore sportivo Manna sta valutando diverse opzioni e, qualora si presentasse l'opportunità di aggiungere un giocatore di caratura internazionale, il club partenopeo sarebbe pronto a coglierla senza esitazioni. Un nome interessante è quello di Goretzka, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà a giugno.
Anche se al momento non sembrano esserci le condizioni ideali per concretizzare questa operazione, il Napoli resta vigile e pronto ad intervenire qualora si aprisse uno spiraglio. Tuttavia, l'alternativa più percorribile sembra essere quella che conduce a Mainoo del Manchester United. L'intenzione sarebbe di strutturare l'operazione con un prestito e un'opzione di riscatto. Il giocatore avrebbe già espresso la sua disponibilità, e probabilmente nel giro di un paio di settimane la situazione potrebbe delinearsi con maggiore chiarezza.