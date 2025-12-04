IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un gioco delle parti Forse Conte non aveva ancora digerito le critiche ricevute dopo la partita persa a Bologna...

Del Napoli vittorioso all'Olimpico di Roma non resterà molto senza una vittoria contro la rivalissima Juventus, pure guidata da quel Luciano Spalletti, che fino a qualche settimana fa era forse l'allenatore più amato di sempre dal tifo azzurro. Di quanto detto e dichiarato nel post-partita capitolino, la cosa che mi aveva colpito di più era stato il tono dimesso di Antonio Conte, che era apparso quasi dispiaciuto per qualcosa o che semplicemente non aveva ancora digerito le critiche ricevute nelle ore successive alla partita persa a Bologna. Tra Conte e De Laurentiis era sembrato crearsi un gioco delle parti. E forse lo era.