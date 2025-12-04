Un altro duro colpo per il Napoli, che si trova a fare i conti con un nuovo infortunio, questa volta nuovamente a centrocampo. Ecco quanto riportato nel comunicato ufficiale della società al termine della partita contro il Cagliari: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".
Si fa male anche Lobotka: risentimento muscolare. Salta tre partite
Problema fisico durante il riscaldamento di Napoli-Cagliari. La nota del club
Napoli.