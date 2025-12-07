IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Conte in campo Le scelte del tecnico a centrocampo non sono sempre condivisibili a meno che...

Al di là del mistero - che poi forse tanto mistero non è - degli infortuni a ripetizione che stanno colpendo il Napoli in questo scorcio di stagione calcistica, la cosa che proprio non capisco di Antonio Conte è perchè sostituisce un'ala/mezzapunta come Giuseppe Ambrosino - che aveva tanto ben figurato nel 3-4-2-1 sceso al Maradona contro il Cagliari in Coppa Italia - con Eljif Elmas, che invece è uno dei tre (ma proprio tre) centrocampisti di ruolo che gli sono rimasti, e non con Noa Lang, per poi fare un finale con tre (il numero perfetto) ali. Non può che essere per il desiderio di scendere lui stesso in campo.