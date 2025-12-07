Al di là del mistero - che poi forse tanto mistero non è - degli infortuni a ripetizione che stanno colpendo il Napoli in questo scorcio di stagione calcistica, la cosa che proprio non capisco di Antonio Conte è perchè sostituisce un'ala/mezzapunta come Giuseppe Ambrosino - che aveva tanto ben figurato nel 3-4-2-1 sceso al Maradona contro il Cagliari in Coppa Italia - con Eljif Elmas, che invece è uno dei tre (ma proprio tre) centrocampisti di ruolo che gli sono rimasti, e non con Noa Lang, per poi fare un finale con tre (il numero perfetto) ali. Non può che essere per il desiderio di scendere lui stesso in campo.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Conte in campo
Le scelte del tecnico a centrocampo non sono sempre condivisibili a meno che...
