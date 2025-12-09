IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il modulo impossibile Tornando a Napoli-Juventus tra scelte tecniche e moduli che fanno discutere...

La vigilia di Napoli-Juventus allo stadio Maradona era stata tutta vissuta su tre temi: come sarebbe stato accolto Luciano Spalletti nel catino di Fuorigrotta; perchè i bianconeri non avevano pernottato a Napoli (vi risparmio il dibattito insolente e anche un un po' ozioso che ne è seguito); quale delle due squadre era stata penalizzata di più dagli infortuni. Mi dilungo solo su quest'ultimo tema per precisare che un conto è perdere i 3/4 del centrocampo titolare e le loro riserve e un altro paio è rimanere senza due difensori, peraltro largamente sostituibili. Nel primo caso nessun modulo sembrava possibile, nel secondo invece sì.