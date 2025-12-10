Champions League, il Napoli vuole mettere le mani sui playoff Obiettivo prima vittoria in trasferta stasera sul campo del Benfica di Mourinho

Mettere da parte l'euforia per la vittoria contro la Juventus, recuperare le energie e ripartire: è questo che chiede Antonio Conte per trovare la prima vittoria esterna in Champions League. Nel sesto turno di stasera alle 21 sul campo del Benfica, i tre punti metterebbero una buona ipoteca sulla qualificazione ai playoff. Molto più delicata la situazione della squadra di Mourinho, che deve solo vincere per mantenere la speranza di qualificazione. Una gara speciale per David Neres, la stella del momento del Napoli. Con Hojlund e McTominay il fiore all'occhiello di un Napoli che anche a Lisbona rinuncia ai sette infortunati.

Si avvicina, però, il rientro di Lobotka, Gutierrez e Lukaku, che dovrebbero tornare per la Supercoppa. Per quanto riguarda stasera Conte dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto la Juventus, con la sola eccezione di Spinazzola sulla sinistra al posto di Olivera. McTominay, dopo qualche fastidio muscolare, stringerà i denti e farà coppia con Elmas. Vergara sarà pronto a subentrare. Conferme per i terzetti di difesa e attacco, con Beukema, Rrhamani e Buongiorno, mentre davanti spazio ancora a Neres, Lang e Hojlund.