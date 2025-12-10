Lucca interessa a Milan e Roma: non si esclude l'addio dell'attaccante a gennaio L'ex Udinese potrebbe trovare poco spazio con il rientro di Lukaku

Gennaio si prospetta come un mese cruciale per il Napoli, con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna chiamato a gestire diverse sfide sul mercato. Il club sta valutando rinforzi per il centrocampo, reso fragile dagli infortuni, mentre lavora anche su alcune cessioni che potrebbero alleggerire la rosa. Tra i possibili partenti spicca Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000, arrivato in prestito dall’Udinese con obbligo di riscatto per una cifra chesi aggira intorno ai 30 milioni dieuro. L’infortunio di Lukaku ha cambiato drasticamente le strategie.

Con il possibile ritorno in campo di Lukaku ormai imminente, siapre un punto di discussione tra tifosi e media: quale sarà il futuro ruolo di Lucca? L’ipotesi di una sua partenza anticipata sta diventando sempre più concreta. Inoltre, diverse squadre di alto profilo hanno manifestato interesse per il centravanti, alla ricerca di rinforzi offensivi. Tra queste c’è la Roma, particolarmente interessata a concludere in anticipo il prestito di Evan Ferguson. Sebbene il principale obiettivo dei giallorossi rest iJoshua Zirkzee, Lucca potrebbe rappresentare un’opzione valida qualora le condizioni si rivelassero favorevoli. Anche il Milan è alla finestra: già in estate aveva sondato il profilo.

