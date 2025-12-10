Il rientro di Lukaku è imminente: è stato inserito nella lista Champions L'attaccante prende il posto di De Bruyne. Potrà giocare nel prossimo turno a gennaio

Romelu Lukaku è stato nuovamente inserito dal Napoli nella lista UEFA per la Champions League. L’attaccante belga, inizialmente escluso a causa di un grave infortunio muscolare subito ad agosto, è stato aggiunto ora che il suo rientro in campo sembra imminente, sostituendo Kevin De Bruyne, fermo per un lungo recupero. Il club partenopeo ha approfittato della normativa che consente modifiche alla lista entro la sesta giornata della fase a gironi, nel caso un giocatore presente subisca un infortunio prolungato, come successo con KDB. Oltre a De Bruyne, sono stati esclusi anche Mazzocchi e Marianucci.

