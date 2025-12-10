Youth League, Napoli sconfitto dal Benfica e eliminato: finisce l'avventura

Il Napoli Primavera ha subito una sconfitta esterna contro il Benfica, terminando la sesta giornata di Youth League con un netto 3-0. Conclusa così l’esperienza europea della formazione U19 guidata da mister Rocco, i giovani azzurrini chiudono il girone con 6 punti in altrettante partite. Inseriti in un raggruppamento complicato, i ragazzi hanno detto addio alle proprie ambizioni dopo l’unico successo ottenuto nel quinto turno, soccombendo al Benfica nell’ultimo incontro con un pesante passivo di 3-0.
Napoli: Spinelli, De Chiara, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta (80' De Martino), Prisco, Genovese (54′ Esposito), Smeraldi (80' Zappettini), Anic (80' Iovine), Barido (75′ Chiummariello). All. Rocco