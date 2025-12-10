IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nessuna risposta Il tackle di Locatelli su Hojlund e le polemiche dopo la vittoria sulla Roma

Luca Marelli, ex arbitro e ora "voce tecnica" di Dazn, sull'azione che ha portato al gol del momentaneo pareggio della Juventus contro il Napoli ha sentenziato: "Recupero del pallone con il tackle di Locatelli su Hojlund: è corretto. Il contatto è sul pallone, poi successivamente Locatelli ha toccato la gamba di Hojlund con la punta del piede destro, ma il contrasto non è irregolare". Ciro Ferrara, che era in studio, ricordando le secolari polemiche seguite alla partita vinta con la Roma e alle sue affermazioni esattamente contrarie, allora gli ha chiesto: "Mi confermi che se tocchi prima il pallone non è fallo?". Nessuna risposta.