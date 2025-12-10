Benfica-Napoli, quasi 4mila i tifosi presenti al "Da Luz" Portoghesi costretti a vincere, ma gli azzurri hanno bisogno di ipotecare i playoff Champions

Dopo cinque vittorie consecutive in tre competizioni diverse, il Napoli cerca un altro passo in avanti. In questa stagione ancora nessun punto in Europa: azzurri sconfitti a Manchester e a Eindhoven, e tra poco al "Da Luz" di Lisbona l'occasione per un altro segnale di crescita. Soprattutto, la squadra di Conte ha bisogno di ipotecare la qualificazione ai playoff, ancora tutta da conquistare quando mancano tre partite alla fine del girone unico.

Di fronte la squadra di un grintoso Mourinho, che dopo aver stuzzicato Conte alla vigilia ha definito il Napoli fortissimo, ma il Benfica è con l'acqua alla gola, e per sperare nella qualificazione è obbligata a vincere. Conte non recupererà nessuno dei sette infortunati: sarà ancora tempo di stringere i denti per gli azzurri, in particolare McTominay uscito affaticato dalla sfida di domenica contro la Juventus. Saranno quasi 4mila i tifosi azzurri, che spingeranno la squadra verso una vittoria fondamentale per il cammino europeo.