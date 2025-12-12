IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tutti giù per terra Il Napoli è caduto nella rete di Mourinho e tanto è bastato per formulare la sentenza finale...

Non so se è il Napoli o questo Napoli (di Antonio Conte) che non ha nessuna predilezione per il calcio europeo. Detto in altre parole: non si sa se non lo capisca oppure i tanti infortuni lo hanno obbligato a fare una scelta - anche solo psicologica - tra Italia ed Europa. Resta il fatto che aggiunge una ennesima figuraccia al suo curriculum stagionale e se ne torna a casa con la certezza che deve rivedere alcuni criteri di gioco, soprattutto se di fronte ha José Mourinho e, pertanto, non si gioca a pallone ma a "tutti giù per terra". Il Napoli è caduto nella sua rete, e tanto è bastato per formulare la sentenza finale.