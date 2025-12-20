Napoli, riecco il Bologna: mai battuto nel 2025 ma l'occasione è doppia Un pareggio e una sconfitta contro i rossoblu nell'anno solare. Conte si gioca il secondo trofeo

Sarà Napoli-Bologna la finale di Supercoppa, che si giocherà lunedì alle 20 a Riyad. La squadra di Vincenzo Italiano, sotto gli occhi di Conte e del suo staff presenti allo stadio, ha battuto l'Inter ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi con il punteggio di 1-1. Decisivo il penalty di Ciro Immobile dopo i tre errori dei nerazzurri e i due dei rossoblu. La sequenza si è chiusa 4-3 e sul campo si contenderanno il trofeo la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia, secondo la classica formula del torneo, abbandonata tre anni fa.

Per il Napoli ci sarà una doppia occasione: quella di conquistare il secondo titolo del 2025, ma anche quella di battere il Bologna, che nell'anno solare ha prima pareggiato e poi vinto contro gli azzurri nelle gare di campionato. In particolare, lo scorso novembre ci fu forse il punto più basso dell'era Conte, col Napoli dominato e sconfitto e il duro attacco dell'allenatore nei confronti della squadra, seguito poi da qualche giorno di riflessione lontano da Castel Volturno. Stavolta, seppur con qualche scivolone, il Napoli sembra tornato competitivo e favorito nello scontro diretto, anche se il Bologna, alla prima finale di Supercoppa della sua storia, non può essere certo sottovalutato.