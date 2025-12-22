Super Neres: doppietta da fenomeno e eroe della Supercoppa vinta a Riyadh Il brasiliano ancora protagonista: è stato eletto il migliore in campo

Una premessa è indispensabile: l'intera squadra, così come ogni singolo calciatore sceso in campo, ha disputato una Supercoppa straordinaria, commettendo errori praticamente inesistenti. Tuttavia, c'è un giocatore che più di tutti ha catturato l'attenzione e si è preso la scena. Dopo il gol al Milan in semifinale, David Neres si è confermato protagonista assoluto anche nella sfida tra Napoli e Bologna, realizzando una splendida doppietta e offrendo numeri da vero fuoriclasse. Non a caso, è proprio il brasiliano a ricevere il riconoscimento di MVP assegnato dalla Lega Serie A.

