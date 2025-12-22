De Laurentiis: "Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia" Il presidente del Napoli celebra la vittoria della Supercoppa su "X"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha condiviso tutta la sua soddisfazione per la vittoria della Supercoppa Italiana 2025 attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo X. "Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!". Il suo Napoli, guidato da Antonio Conte, ha portato a casa il 14º trofeo nella storia della società partenopea. Di questi successi, ben sette, ovvero la metà, sono stati raggiunti durante la gestione di De Laurentiis.