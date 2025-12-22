De Laurentiis: "Tifosi, sognate. Qualcuno aveva dubbi su Conte?" Il presidente del Napoli felice dopo la vittoria della Supercoppa da parte degli azzurri

Raggiante il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa: "Avevate qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza. che questo non è il campionato, è una coppa. Mi dispiace per il mio amico Joey Saputo, li aspettiamo comunque a Napoli per il gioco della verità. Ai tifosi? Ai tifosi del Napoli posso soltanto dire: l'altro anno avevamo campionato e Coppa Italia ma abbiamo avuto lo stesso tanti infortuni e siamo sempre stati sul filo di seta. Quest'anno è capitata la stessa cosa ma abbiamo avuto lo stesso tanti infortuni. Ma nella sfortuna abbiamo avuto anche la fortuna di far giocare i nuovi e di scoprirne i loro valori, che sono notevoli, e di questo dovrebbero gioirne anche i tifosi.

Stasera ci siamo divertiti, ma bisogna stare molto attenti e guardinghi, ora ci aspetta la Cremonese. È dall'epoca di Maradona che non si vincevano due trofei in un anno. Ai tifosi dico: 'Ragazzi, sognate e Forza Napoli!'. Credevamo che la squadra fosse forte anche 3-4 anni fa. Secondo me c'è sempre un ricambio importante, dove però i nuovi allenatori devono trovare una sintesi con i calciatori. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tempo per vincere. Io nella vita credo di aver sbagliato molto poco, sia nel cinema sia per quanto riguarda gli allenatori. A me mi si rimprovera sempre da qualche giornalista irriverente per l'anno del decimo posto, poi vi racconterò cosa è successo prima della fine di quell'anno".