IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quota salvezza Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria della Supercoppa lasciano alquanto perplessi...

Antonio Conte nel post-partita della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna a Riyad, ai microfoni di SportMediaset, alla domanda "Siete più vicini a Juventus, Milan e Inter?", ha risposto, "No, assolutamente no. Sarei un bugiardo a dirlo. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto con una rosa molto ridotta, quest'anno abbiamo inserito tanti giocatori, ma non siamo assolutamente pronti per comandare". Per poi concludere: "Non siamo assolutamente pronti, non siamo neanche vicini". Insomma, "grandi" del nord irraggiungibili e posti champions a rischio. Fortuna che al Napoli mancano solo nove punti per la quota salvezza.