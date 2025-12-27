Napoli, già sette sconfitte in trasferta: un trend da invertire già a Cremona Ma i numeri restano da scudetto: solo un ko in più in campionato rispetto a un anno fa

La vittoria della Supercoppa ha riportato entusiasmo e spazzato via le delusioni delle due sconfitte consecutive contro Benfica e Udinese: ed è proprio lontano dal "Maradona" che il Napoli riparte per dare una risposta anche in campionato. La corsa per il primo posto è condizionata dalle quattro partite da recuperare, ma l'obiettivo del Napoli è rimettere le mani sulla vetta, con un occhio alla Juventus che contro il Pisa oggi può provare a rientrare in corsa. Per gli azzurri sono già sette le sconfitte stagionali, di cui quattro in campionato e tutte fuori casa.

Solo un ko in più rispetto a un anno fa: numeri che dicono che le ambizioni scudetto restano confermate, visto che anche Inter e Milan vanno a fasi alterne. Ma la preoccupazione di Conte riguarda anche le rotazioni: domani parte un ciclo di nove partite in 35 giorni, e aspettando di rivedere in campo Lukaku, Meret e Anguissa, Conte dovrà dosare le energie. A Cremona sperano di giocare titolari Gutierrez, Buongiorno e Lang, mentre viaggiano verso la conferma Di Lorenzo, Politano e Hojlund. Tutto esaurito allo "Zini", col settore ospiti subito sold out dopo il via libera alla trasferta per i residenti in Campania.